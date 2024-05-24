Что происходит в Краснодаре перед золотым матчем чемпионата России по футболу

…Как известно, за этой ареной уже прочно закрепилось прозвище «Колизей» (облицовка фасада сооружения, как и его знаменитого римского собрата, выполнена из натурального белоснежного итальянского камня травертина). И это в данном случае очень даже символично, так как предстоящая битва между «быками» и бело-голубыми будет схожа с гладиаторской: проигрыш в ней будет равносильна гибели, в данном случае — мечты о восшествии на чемпионский футбольный престол. Напомним, столичный клуб последний раз завоевывал «золото» первенства страны целых… 48 лет назад, еще в 1976 году. А кубанская команда за всю свою историю вообще еще не завоевала ни одного официального трофея.