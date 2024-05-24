Что происходит в Краснодаре перед золотым матчем чемпионата России по футболу

Здесь в заключительном 30-м туре встретятся «Краснодар» и московское «Динамо», которые вместе с «Зенитом» сейчас лидируют в турнире. Но многое в определении лучшей команды страны решится именно в краевом центре. Корреспондент «РГ» совершил прогулку по Краснодару и посмотрел, как полуторамиллионный мегаполис готовится к историческому — причем не только для города — матчу.
Если зайти на сайты спортивных СМИ и посмотреть обсуждение предстоящего важнейшего события, то увидим, что там кипят огненные страсти: эксперты, десятки отечественных футбольных звезд прошлых лет, тренеры (действующие и уже наблюдающие за происходящим со стороны), спортивные комментаторы и, естественно, фанаты яростно обсуждают шансы претендентов на чемпионскую корону и называют фаворитов золотой гонки.
К важным турнирным раскладам и прогнозам мы вернемся чуть позже, а пока совершим прогулку по главной улице Красной города (здесь пока ничего не напоминает об «исторической» футбольной встрече), а затем отправляемся на стадион «Краснодар», на поле которого как раз практически все завтра и решится.
…Как известно, за этой ареной уже прочно закрепилось прозвище «Колизей» (облицовка фасада сооружения, как и его знаменитого римского собрата, выполнена из натурального белоснежного итальянского камня травертина). И это в данном случае очень даже символично, так как предстоящая битва между «быками» и бело-голубыми будет схожа с гладиаторской: проигрыш в ней будет равносильна гибели, в данном случае — мечты о восшествии на чемпионский футбольный престол. Напомним, столичный клуб последний раз завоевывал «золото» первенства страны целых… 48 лет назад, еще в 1976 году. А кубанская команда за всю свою историю вообще еще не завоевала ни одного официального трофея.
Правда, сегодня здесь ничего не напоминает о субботнем сражении. Все проходившие мимо стадиона люди старались как можно быстрее проскочить под горячим солнцем открытое пространство и оказаться в расположенном рядом теперь уже знаменитом на всю страну парке «Краснодар», который местные жители называют исключительно «Парк Галицкого» — в честь создателя футбольного клуба и этого фантастического по красоте сооружения с его удивительными деревьями и растениями, арт-объектами, «Японским садом».
Знакомлюсь с одной из таких компаний, спешащих своими глазами увидеть настоящее чудо света.
— Мы из Волгограда, специально приехали на машине на несколько дней, чтобы попасть в этот парк. Вчера целый день ходили, а сегодня продолжили, — рассказывает инженер-строитель Игорь Кравцов. — Слышали от друзей про него, но все равно поразились тому, что увидели. Просто невероятно!
— На футбол завтра не собираетесь случайно?
— С удовольствием сходили бы с другом. Он, кстати, с детства за наш «Ротор» и «Динамо» болеет. Но где взять билеты? Слышал, их давно расхватали.
Действительно, все билеты на золотой матч были раскуплены уже давно. Но после того, как стало известно, что и у «Краснодара» есть реальный шанс на чемпионство, желание своими глазами увидеть игру возникло еще у очень многих болельщиков.
Легко догадаться, что на подобный всплеск интереса мгновенно откликнулись желающие на этом заработать. На крупных маркетплейсах стали появляться объявления о продаже билетов на поединок «Краснодара» и «Динамо», цена которых составляла от шести до… 80 тысяч (!) рублей. При этом загадочные обладатели «лишних» документов клялись передать их покупателям через портал Госуслуг.
Можно только догадываться, сколько мошенников окажется среди этих продавцов.
А перед тем как покинуть окрестности арены, корреспондент «РГ» не мог не провести какое-то время с отдыхающими возле бассейна с золотыми рыбками, находящегося в начале парка. По понятной причине — очень уж символичным получался образ: кому же из трех претендентов завтра попадется в сети золотая рыбка, а с ней — и медали из такого же металла?..
В общем, подошла пора обратиться к турнирной таблице.
Перед последним туром в РПЛ положение среди лидеров выглядит так: «Динамо» имеет 56 очков, «Зенит» — 54, «Краснодар» — 53. В случае победы или ничьей в противостоянии с «быками» чемпионом России впервые в современной истории окажется «Динамо». Если «Краснодар» одержит верх над «бело-синими», а «Зенит» обыграет дома «Ростов», то питерцы в шестой раз подряд станут обладателями золотых медалей (тогда «быки» впервые получат «серебро»).
А при виктории южан и потере очков в 30-м туре действующим обладателем титула «золото» РПЛ достанется «Краснодару».
Вот такой закрученный сюжет — к большой радости всех болельщиков — на нынешнем чемпионате России.
На матче «Краснодар» — «Динамо» свободных мест на трибунах 35-тысячной арены не будет. Фото: Владимир Аносов.
Что касается прогнозов, то их появилось несметное количество. Хотя каких-то особых откровений среди них не было.
«Последние три игры “Динамо” показали, что команда готова. В двух из этих матчей победы были вырваны буквально на последних секундах. А значит, есть характер, есть желание биться до конца… Не сомневаюсь, что и “Краснодар” отдаст все силы. Болельщики будут гнать свою команду вперед. В то же время, повторюсь, “Динамо” доказало, что способно выдерживать такое давление», — сказал в разговоре с корреспондентом «РГ» популярный в прошлом форвард «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков.
Примерно в таком же духе высказывались и другие эксперты. При этом никто из них не ставил на «Ростов»: коллективу Валерия Карпина все дружно прочат поражение в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что “Зенит” прорвало, и за матч против “Ростова” я не переживаю», — выразил общее мнение в одном из интервью легенда питерцев Андрей Аршавин.
Главный тренер действующих чемпионов Сергей Семак о предстоящем туре выразился предельно лаконично: «Три команды претендуют на титул, но наша задача — выиграть нашу игру, на этом мы и будем концентрироваться».
Его коллеги из стана соперников никаких комментариев пока не делали. Зато наставника «бело-голубых» Марсела Личку можно было увидеть на видео в Telegram-канале клуба на вчерашней тренировке в Москве и перед вылетом на юг в аэропорту. Заметим, чешский наставник находился в прекрасном расположении духа, постоянно улыбаясь.
Вчера вечером динамовцы прибыли в Краснодар. Сама дорога заняла довольно продолжительное время — самолет с «бело-голубыми» приземлился в аэропорту Минеральные Воды, а оттуда на автобусе они еще преодолели ровно 400 километров до столицы Кубани.
А больше всего поклонников команды обрадовало появление среди игроков лучшего бомбардира Константина Тюкавина, получившего травму в предпоследнем туре и рисковавшего пропустить встречу в Краснодаре.
«Тюка в составе общей группы!» — выразил в соцсетях общее радостное мнение один из фанатов.
Что касается «быков», то они в четверг провели тренировку на поле главной арены, а уже, как сообщили «РГ» в пресс-службе клуба, непосредственно к матчу готовятся на своей загородной базе «Четук» (она находится примерно в 30 километрах от краевого центра). Отсюда на автобусе футболисты завтра днем отправятся на игру.
Правда, поклонники футбола в столице Кубани сейчас куда больше обсуждают не само предстоящее сражение с «Динамо» за чемпионство, а трансферные слухи, витающие в последние дни вокруг команды. Как мы уже рассказывали, они касаются лидеров команды и, кстати, выпускников молодежной Академии «Краснодара» Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна. Голкипера сборной России молва отправляет во французский «ПСЖ», а полузащитника сборной Армении — в германскую «Боруссию» из Дортмунда или в шотландский «Селтик».
Также якобы готовится покинуть южан и перейти в «Зенит» молодой правый защитник (тоже воспитанник клубной Академии), кандидат в сборную России Сергей Волков, а ключевой парагвайский игрок центра обороны Жуниор Алонсо собрался летом отправиться в бразильский «Атлетико Минейро».
Кроме того, вовсю идут разговоры о продлении на два года истекающего на днях контракта с главным тренером «черно-зеленых» Олегом Мусаевым.
В кубанском клубе по уже сложившейся традиции эти слухи никак не комментируют. Поэтому остается дождаться явно жаркого для «быков» трансферного лета.
…Пока же все футбольные болельщики страны ждут субботней развязки в чемпионате России. Она обещает оказаться совершенно непредсказуемой.
Тем временем
Главным арбитром матча «Краснодар» — «Динамо» назначен Сергей Карасев (Москва). Его ассистенты — Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный судья — Игорь Панин (Дмитров).
Для помощи судьям на этой игре будет задействована система ВАР. Видеопомощником рефери станет Павел Кукуян (Сочи), ассистировать ему станет Валерий Данченко (Уфа).
Инспектор встречи — Сергей Французов (Москва). Делегат — Дмитрий Солдаткин (Москва).
Поединок между «Краснодаром» и московским «Динамо» начнется 25 мая в 16:30. На матче ожидается присутствие более 35 тысяч зрителей (из них три тысячи — болельщики гостей).