В МЧС рассказали, куда мчалась колонна пожарных машин утром 24 мая

Они быстро направлялись в сторону Москвы по трассе «Каспий», что встревожило очевидцев. Снимками местные жители поделились в Telegram-канал «Настоящий Городищенский район».
В региональном главке МЧС успокоили — ничего страшного не произошло. В Иловлинском районе запланированы учения. По предварительным данным они состоятся в предстоящий вторник, 28 мая.
24 мая идет только подготовка к учениям. Ее свидетелями и стали жители региона, подтверждают в пресс-службе ведомства. В начале этой недели в области действительно случилась трагедия — 4-детний мальчик сумел завести машину отца и задавил маленькую сестренку. Подробности по ссылке.