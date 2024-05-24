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В МЧС рассказали, куда мчалась колонна пожарных машин утром 24 мая

Колонну пожарных машин заметили утром жители Городищенского района Волгоградской области.

Источник: Telegram-канал «Настоящий Городищенский район»

Они быстро направлялись в сторону Москвы по трассе «Каспий», что встревожило очевидцев. Снимками местные жители поделились в Telegram-канал «Настоящий Городищенский район».

В региональном главке МЧС успокоили — ничего страшного не произошло. В Иловлинском районе запланированы учения. По предварительным данным они состоятся в предстоящий вторник, 28 мая.

24 мая идет только подготовка к учениям. Ее свидетелями и стали жители региона, подтверждают в пресс-службе ведомства. В начале этой недели в области действительно случилась трагедия — 4-детний мальчик сумел завести машину отца и задавил маленькую сестренку. Подробности по ссылке.

МЧС