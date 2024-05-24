В МЧС рассказали, куда мчалась колонна пожарных машин утром 24 мая

24 мая идет только подготовка к учениям. Ее свидетелями и стали жители региона, подтверждают в пресс-службе ведомства. В начале этой недели в области действительно случилась трагедия — 4-детний мальчик сумел завести машину отца и задавил маленькую сестренку. Подробности по ссылке.