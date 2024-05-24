Штормовой ветер повалил деревья на дорогу: в Евпатории перекрыли для движения улицу Володарского

В Евпатории очередное ЧП, которое случилось в исторической части города.
— Из-за сильного ветра произошло падение веток на проезжую часть по улице Володарского. Дорогу перекрыли для проведения работ по расчистке, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
По уточненным данным инцидент произошел в районе пересечения улиц Володарского и Пролетарской.
Детский курорт на этой недели стал неким островом невезения, потому что начались большие проблемы с водоснабжением. Практически во всем городе на несколько дней пересохли краны. Вот и сегодня в Новоозерном произошла авария на водоводе. Здесь даже набережная, которую строили шесть лет, и то оказалась недоделанной.
Новому мэру Александру Юрьеву, который совсем недавно занял кресло, которое любит менять своих хозяев, приходится решать накопившиеся за несколько лет проблемы городского хозяйства.