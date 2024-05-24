Штормовой ветер повалил деревья на дорогу: в Евпатории перекрыли для движения улицу Володарского

Детский курорт на этой недели стал неким островом невезения, потому что начались большие проблемы с водоснабжением. Практически во всем городе на несколько дней пересохли краны. Вот и сегодня в Новоозерном произошла авария на водоводе. Здесь даже набережная, которую строили шесть лет, и то оказалась недоделанной.