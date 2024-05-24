Какая погода ждет Прикамье летом 2024 года

— Апрель у нас был очень теплый, почти аномальный. Второй по теплу в XXI веке после 2012 года, — рассказал Павел Смирнов. — После этого наступил аномально холодный май, самый холодный в XXI веке. Есть мнение, подтверждаемое статистикой последних нескольких десятилетий, что после теплого апреля лето не бывает холодным, чаще теплым либо близким к норме. В отношении же мая такой четкой закономерности нет: после холодного мая случались как теплые, так и холодные летние периоды.