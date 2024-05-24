Какая погода ждет Прикамье летом 2024 года

После майских заморозков хочется верить, что лето нас побалует теплом. И синоптики, хоть и осторожно, но дают нам такую надежду.
По предварительным данным, средняя максимальная температура воздуха летом 2024 года на значительной части России будет около +25…+27 градусов. При этом в южных районах в отдельные периоды максимальная температура может превысить +35°C.
— Лето в целом прогнозируется около и выше нормы, не холодное, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — В северных и северо-западных регионах Европейской части России, на севере Урала, севере Сибири температуры будут преимущественно выше нормы. На остальной территории — близки к норме.
День — солнце, день — дожди
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, июнь порадует теплом жителей Урала. То есть в Пермском крае температура будет выше обычной июньской. В остальных регионах Приволжья погода будет соответствовать климатическим нормам: днем температура будет подниматься максимум до +27, а ночью не опустится ниже +15. При этом в Нижнем Новгороде июнь окажется дождливым. Да и в целом по центру России солнечные дни будут чередоваться с частыми дождями.
В июле жара придет на север Приволжья. Аномально жаркий июль — по сравнению с климатическими нормами — ожидается в Пермском крае, Татарстане, Кировской области. Но и в целом июль в Приволжье прогнозируется жарким: днем до +30, ночью — не ниже +18. В Уфе, Казани, Оренбурге и Кургане в середине лета можно ждать засуху.
— Когда наблюдается температура выше нормы, то это, как правило, сопровождается засушливостью. Дело в том, что жаркая погода летом — это антициклональная погода, а в антициклонах осадков выпадает мало. Кроме того, жаркая погода способствует интенсивному испарению влаги, — прокомментировал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.
Сухой и знойный август ожидается на юге Европейской части России, в том числе на южной Волге. А на северо-востоке Приволжья, в Пермском крае и Республике Коми в августе синоптики прогнозируют дожди.
Сбудется — не сбудется
В общем, если прогноз сбудется, нас ожидает обычное, довольно комфортное лето. Но не надо забывать, что долгосрочные прогнозы особой точностью не отличаются.
— Прогноз на лето Гидрометцентр России составляет в марте, поэтому он носит весьма предварительный характер, — отмечает Павел Смирнов, руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Достаточно сказать, что май в этом прогнозе не виделся настолько холодным, каким оказался по факту, это уже дает основания сомневаться в его точности.
Поэтому ежемесячно с учетом развития фактической ситуации Гидрометцентр России уточняет прогноз на предстоящий месяц. Дополнительно для оценки вероятности реализации того или иного погодного сценария в долгосрочном прогнозировании иногда используется статистический анализ данных.
Например, анализируя результаты многолетних наблюдений можно выявить некоторые закономерности и попытаться вывести некоторую зависимость летней погоды от весенней.
— Апрель у нас был очень теплый, почти аномальный. Второй по теплу в XXI веке после 2012 года, — рассказал Павел Смирнов. — После этого наступил аномально холодный май, самый холодный в XXI веке. Есть мнение, подтверждаемое статистикой последних нескольких десятилетий, что после теплого апреля лето не бывает холодным, чаще теплым либо близким к норме. В отношении же мая такой четкой закономерности нет: после холодного мая случались как теплые, так и холодные летние периоды.
Сочетание очень теплого апреля и очень холодного мая вообще наблюдалось крайне редко. Последний раз такой вариант отмечался в 2000 году, напоминает метеоролог. После таких необычных температурных качелей июнь и июль в том году в итоге были теплыми, с отдельными жаркими эпизодами, август близок к норме.
— Таким образом, с учетом официального долгосрочного прогноза Гидрометцентра России, все-таки вероятность холодного лета в целом в Пермском крае в этом году низкая, — подытожил Павел Смирнов. -. Наиболее высокая вероятность тепла в июле. Июнь, скорее всего, тоже не будет холодным и компенсирует нам майские заморозки. Также надеемся, что будет переломлена тенденция хо холодных июней, отмечавшихся 6 раз за последние 7 лет. Что касается августа, то наиболее вероятным выглядит вариант, близкий к норме.
В целом соответствии с долгосрочным прогнозом в Пермском крае в течение всех трех летних месяцев не ожидаются какие-то крупные месячные аномалии, ни по температуре ни по осадкам.