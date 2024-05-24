Жительница Уфы благополучно родила десятого ребенка

По данным пресс-службы минздрава РБ, теперь в семье Мейриевых пять мальчиков и пять девочек. Имя новорожденному выберут позже, после семейного совета.
Отмечается, что роды прошли естественным путем, без осложнений. Здоровье мамы позволило выходить и родить детей благополучно.
Большой семье Мейриевых вручили благодарность и подарок от Главы Башкортостана Радия Хабирова и от клиники.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе роженица из-за мутаций гена не смогла самостоятельно проснуться от наркоза.