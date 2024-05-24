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Жительница Уфы благополучно родила десятого ребенка

Из уфимской клиники БГМУ выписали местную жительницу, родившую десятого ребенка. Поздравить многодетную маму приехала первый замминистра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова.

Источник: Минздрав Башкортостана

По данным пресс-службы минздрава РБ, теперь в семье Мейриевых пять мальчиков и пять девочек. Имя новорожденному выберут позже, после семейного совета.

Отмечается, что роды прошли естественным путем, без осложнений. Здоровье мамы позволило выходить и родить детей благополучно.

Большой семье Мейриевых вручили благодарность и подарок от Главы Башкортостана Радия Хабирова и от клиники.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе роженица из-за мутаций гена не смогла самостоятельно проснуться от наркоза.