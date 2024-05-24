Что, где, когда. Путеводитель по ЗСД Фонтанка Фесту — 2024

Обязательно нужно сфотографироваться во всех возможных локациях. Главная фотозона, конечно, у организатора фестиваля — «Фонтанки» с большой надписью «ЗСД Фонтанка Фест». Здесь стоит запечатлеть себя на память о том, где вы, собственно, провели этот субботний вечер. Вторая зона от «Фонтанки» — для любителей техники — кастомные велосипеды увидеть на улицах можно нечасто, а у нас они будут. И, конечно, во время всего фестиваля вас будет встречать наш Чижик — бессменный маскот и символ «Фонтанки». С ним тоже не забудьте сфотографироваться!