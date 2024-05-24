«Возможен град». В Новосибирске прогнозируют заморозки до −2 градусов

Новосибирцы с нетерпением ждут тепло, однако солнечные лучи в мае этого года явление редкое. Неделя подарила сибирякам — внезапный град, а дачникам — возможные проблемы с урожаем, теплицами. Многие задаются вопросом, когда же, наконец, придет лето? Прогноз на данный момент неутешительный — не в ближайшие дни.