В Кемерове начали высаживать петунии в городские вазоны

В Кемерове команда специалистов из «Зеленстроя» приступила к украшению городских вазонов цветами. Традиционно, основное внимание уделяется петуниям, которые станут ярким украшением городских улиц. Об этом сообщили в администрации города. Помимо этого, активно оформляются клумбы по всему городу. Тюльпаны, посаженные еще прошлой осенью, первыми зацвели на улицах. Постепенно клумбы заполняются разнообразными однолетними растениями, такими как бархатцы, гвоздики, агератум и другие цветы, которые не требуют особого ухода. На данный момент уже украшены клумбы на проспекте Химиков и проспекте Весеннем в Лесной Поляне, на улицах Весенней и Торговой, а также на перекрёстке Красноармейской и Дзержинского. Кроме того, работы ведутся на бульваре Строителей и в сквере Памяти жителей блокадного Ленинграда.