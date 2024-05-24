Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 14 млн гостей

«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую выставку “Россия”. У нас начался фестиваль “Будущее в цветах” — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — поздравила гостей руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда.