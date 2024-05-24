Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 14 млн гостей

«24 мая Международную выставку-форум “Россия” посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой. Поздравили миллионного посетителя в “Доме полимеров”, где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири», — отметили в пресс-службе.
В программу поездки вошли экскурсия по местам детства химика Дмитрия Менделеева и современному комплексу России по производству синтетических материалов.
«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую выставку “Россия”. У нас начался фестиваль “Будущее в цветах” — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — поздравила гостей руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда.
«Мы рады, что выставка “Россия” дает уникальную возможность миллионам жителям страны, иностранным туристам увидеть все достижения отечественной науки, техники, промышленности. В свою очередь, Дом полимеров и программы промышленного туризма предприятий СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с достижениями современной нефтегазохимии», — добавил член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.