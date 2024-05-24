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МЧС: в Петербурге 25 мая ожидаются ливни и грозы

При грозе порывы ветра до 15 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 мая в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра до 15 м/с.