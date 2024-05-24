МЧС: в Петербурге 25 мая ожидаются ливни и грозы

В Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.



По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 мая в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра до 15 м/с.