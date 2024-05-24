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Омичам запретили купаться в 105 местах

Администрация Омска составила список запрещённых для купания мест, где отсутствуют условия для безопасного отдыха. Все эти места обозначены знаками специальными знаками «Купаться запрещено».

В мэрии напомнили, что нарушение этого запрета может повлечь за собой административное взыскание, предусмотренное статьей 52 КоАП Омской области.

Список запрещенных для купания мест доступен на сайте администрации города.

туризм и отдых