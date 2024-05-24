Омичам запретили купаться в 105 местах

В мэрии напомнили, что нарушение этого запрета может повлечь за собой административное взыскание, предусмотренное статьей 52 КоАП Омской области.
Список запрещенных для купания мест доступен на сайте администрации города.
Администрация Омска составила список запрещённых для купания мест, где отсутствуют условия для безопасного отдыха. Все эти места обозначены знаками специальными знаками «Купаться запрещено».
В мэрии напомнили, что нарушение этого запрета может повлечь за собой административное взыскание, предусмотренное статьей 52 КоАП Омской области.
Список запрещенных для купания мест доступен на сайте администрации города.