«Южное полукольцо» под Петербургом расширят вдвое. Ремонт стартует в начале лета

Реконструировать планируется участок с 64-го по 106-й километр трассы. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Работы разделили на несколько этапов: сначала ремонт пройдет на отрезке с 94-го по 101-й километр, затем с 64-го по 94-й километр и, наконец, со 101-го по 106-й километр. В общей сложности на трассе построят пять транспортных развязок, десять путепроводов, в том числе через железную дорогу, два моста и пять зверопереходов.