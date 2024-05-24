25 мая в Волгоградской области ограничат продажу алкоголя

В субботу, 25 мая, в Волгограде и области будет действовать временный запрет на торговлю алкогольными напитками. Эта мера принята в связи с празднованием в школах последнего звонка, символизирующего окончание учебного года.
В соответствии с региональным законом от 15.03.2019 № 17-ОД, в день празднования последнего звонка во всех муниципальных образованиях Волгоградской области будет ограничена розничная продажа спиртосодержащей продукции.
Лица, нарушающие этот запрет, могут быть привлечены к ответственности: для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до 300 тысяч рублей.
Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, поскольку запрет не затрагивает объекты общественного питания.
Добавим, что в Волгоградской области в определенные даты действует запрет на продажу алкоголя: 25 января — День российского студенчества, 1 июня — Международный день защиты детей, последнее воскресенье июня — День молодежи, 1 сентября — День знаний.