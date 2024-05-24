Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области клещи покусали уже более 1600 человек

Из них 563 человека — дети.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. Клещи, которые передают при укусе это опасное заболевание, в последние весенние месяцы находятся на пике своей активности.

Как рассказали в ведомстве, в этом году случаев инфекционных заболеваний, вызванных укусом клеща, не зарегистировано. Хотя клещи в Омской области уже покусали 1671 человека.

Снятых с людей кровососов исследуют в специализированных лабораториях. Как выяснили специалисты, чаще всего клещи заражены боррелиями (5,3%), вирусом клещевого энцефалита — 0,3%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,6%.

Все эти заболевания опасны для людей, поэтому при укусе клеща рекомендуется сразу же обратиться в ближайший травмпункт.

здоровье