В Омской области клещи покусали уже более 1600 человек

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. Клещи, которые передают при укусе это опасное заболевание, в последние весенние месяцы находятся на пике своей активности.
Как рассказали в ведомстве, в этом году случаев инфекционных заболеваний, вызванных укусом клеща, не зарегистировано. Хотя клещи в Омской области уже покусали 1671 человека.
Снятых с людей кровососов исследуют в специализированных лабораториях. Как выяснили специалисты, чаще всего клещи заражены боррелиями (5,3%), вирусом клещевого энцефалита — 0,3%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,6%.
Все эти заболевания опасны для людей, поэтому при укусе клеща рекомендуется сразу же обратиться в ближайший травмпункт.