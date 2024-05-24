Нашествие мошкары заметили в 400 километрах от Самары

В 400 километрах от Самары идет нашествие мошкары. От насекомых страдают жители соседней Оренбургской области. Комары и мошкара атакуют жителей разных городов и районов.
Жители Оренбурга жалуются, что боятся выходить с детьми на прогулку, так как после укусов мошкары даже образуются болячки. Полчища насекомых летают в Илеке, а жители Бузулука отмечают, что такого количества мошкары раньше не видели.
Власти сообщали, что затопленные территории были обработаны. Многие жители частных домов тоже их обрабатывали. Но такие меры обычно применяют против комаров. Региональный Роспотребнадзор по этому факту проводил проверку, но никаких аномалий не было обнаружено.
Ждет ли Самарскую область нашествие мошкары, пока не известно.