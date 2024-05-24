В Ростове-на-Дону могут появиться выделенные зоны для парковки самокатов

Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по транспортному обслуживанию сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.
По словам спикера, в администрацию города поступает множество жалоб от жителей города на электросамокаты. Чиновники разрабатывают проект изменений в правила благоустройства, который будет регулировать вопрос передвижения СИМ. Сейчас документ проходит стадию публичных слушаний, которые продлятся до 29 мая.
«В нем предлагается установить запрет на организацию пунктов размещения средств индивидуальной мобильности на определенных участках, а также установить новый порядок организации пунктов размещения средств индивидуальной мобильности — для этого предполагается процедура согласования месторасположения таких пунктов с администрацией города в порядке, установленном отдельным правовым актом», — цитируют слова Симкова на сайте городской администрации.
В случае если поправки примут, то в городе будут выделены специальные зоны с ограничениями скорости для самокатов, а также зоны для размещения СИМ.
«Планируется установить… типовую форму внешнего вида специальной разметки, используемой для обозначения пункта размещения средств индивидуальной мобильности, и порядок выявления, перемещения и хранения брошенных средств индивидуальной мобильности», — пишет источник.
Напомним, что в Ростовской области, как и по всей стране, за нарушение правил дорожного движения водителей самокатов будут штрафовать на 800 рублей. Также ранее в городе ввели ограничения для средств индивидуальной мобильности: на некоторых участках скорость движения электросамокатов снизили до 15 км/ч, а где-то и вовсе запретили передвижение на них.