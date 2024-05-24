В Ростове-на-Дону могут появиться выделенные зоны для парковки самокатов

Напомним, что в Ростовской области, как и по всей стране, за нарушение правил дорожного движения водителей самокатов будут штрафовать на 800 рублей. Также ранее в городе ввели ограничения для средств индивидуальной мобильности: на некоторых участках скорость движения электросамокатов снизили до 15 км/ч, а где-то и вовсе запретили передвижение на них.