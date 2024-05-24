Киберсобаки, селфи с Пушкиным и портрет от робота на память: Чем удивляли гостей ЦИПРа в 2024 году

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — крупнейшее деловое событие в сфере ИТ. На площадке ЦИПРа различные компании и разработчики делятся своими достижениями — за три дня здесь прошли сотни деловых встреч, сессий, презентаций, подписаны десятки важных соглашений. «Комсомолка» посетила конференцию и обнаружила в павильонах немало интересного, о чем спешит поделиться с вами. Рассказываем, чем удивил участников ЦИПРа в этом году.
Зеркальный куб
В холле павильона участников конференции встречает необычный зеркальный куб, который так и притягивает к себе внимание. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это ни что иное как фотобудка, где каждый участник конференции может сделать снимок на память. Заходим внутрь — там очень, очень много света, и он отражается от всех зеркальных стенок. Кажется, будто попал в отсек космического корабля из фантастического фильма. Несколько касаний сенсорной панели, щелчок камеры, — и Ваше изображение выводится на печать. Также можно не распечатывать фотографию, а отправить на электронную почту.
Робот-художник
В углу одного из павильонов разместился стенд, где роборука пишет портреты всех желающих. Сначала система фотографирует человека, далее необходимо выбрать понравившийся вариант фото. После одобрения робот приступает к работе — рисует обычным черным маркером на доске. Получается портрет в графическом стиле, довольно-таки схожий с оригиналом. Каким-то деталям — например, волосам — киберхудожник уделяет много внимания и тщательно прорисовывает все линии, а какие-то рисует лишь в виде намеков.
— Здесь происходит переработка растровой фотографии в векторную, понятную для робота. Программирование роботов делается по точкам. В данном же случае происходит прямая трансляция координат из программы, заранее они не установлены, поскольку каждый портрет индивидуален, — пояснил инженер робототехнического центра «Сбера» Роман Рахимов.
Робособаки
В разгар конференции в павильонах было очень многолюдно: деловые переговоры, презентации, заключения контрактов, обмен опытом — всё это создавало приятную суету на площадке. Однако что не осталось незамеченным, так это робособаки, которые сновали прямо под ногами участников. Как правило, на них были нанесены логотипы компаний, которые хотели привлечь к себе внимание. Поначалу ты удивляешься этим киберсуществам, а потом уже воспринимаешь их как должное.
Четвероногий киберпёс двигается, как живой, с той лишь разницей, что его передвижения сопровождаются характерным топотом. Он может распознавать лица, обходить препятствия, переносить грузы и даже вставать на задние лапки. Обзавестись таким питомцем может любой желающий, но влетит он в копеечку — на известном китайском маркетплейсе их цена составляет 250−400 тысяч рублей.
Впрочем, таких собак используют не только в маркетинге или в качестве развлечений.
— Они оснащены искусственном интеллектом. Кроме встроенных функций у них предусмотрена возможность обучения, благодаря чему их можно использовать в различных сферах. Например, на стройке. Собаку можно научить распознавать, надел человек каску или нет. Если он находится без каски, робот делает снимок и отправляет начальнику, — рассказал предприниматель Антон Конаныхин.
Танцующий робот Имо
На одном из стендов наше внимание привлёк маленький настольный робот с милой мимикой на электронной мордочке. Он забавно пританцовывал, перебирая по столу своими маленькими ножками. Это корейский робот Имо — смесь умной станции и домашнего питомца.
— Это роботизированное домашнее животное для тех, кто не готов ухаживать за живыми собаками и кошками, — поясняет присматривающий за Имо предприниматель Антон Конаныхин. — Его легко взять с собой или просто отключить на время отъезда. Он очень эмоциональный и может узнавать человека в лицо. Может рассказать о погоде, управлять умным домом.
Милого робота-питомца можно купить за какие-то 65−85 тысяч рублей или взять в аренду.
Образы авиаторов и дворян от нейросети
На нижегородском стенде, который выполнен в виде самолета и посвящен летчику Валерию Чкалову, можно примерить на себя образ летчика и дворянина 19 века. Здесь есть экран в человеческий рост, где можно выбрать одного из двух героев — Валерия Чкалова или Александра Пушкина.
В соответствии с выбранной тематикой нейросеть создаст изображение с вашим фото, и вы предстанете либо авиатором, либо господином пушкинской эпохи. Главное — не разочароваться в результате: практика показала, что иной раз оригинал выглядит посимпатичнее.
Также здесь можно поговорить с виртуальным Александром Сергеевичем Пушкиным или внуком Валерия Чкалова — Игорем Чкаловым. Созданная нижегородскими разработчиками нейросеть может вести диалоги на разные темы.