Киберсобаки, селфи с Пушкиным и портрет от робота на память: Чем удивляли гостей ЦИПРа в 2024 году

В холле павильона участников конференции встречает необычный зеркальный куб, который так и притягивает к себе внимание. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это ни что иное как фотобудка, где каждый участник конференции может сделать снимок на память. Заходим внутрь — там очень, очень много света, и он отражается от всех зеркальных стенок. Кажется, будто попал в отсек космического корабля из фантастического фильма. Несколько касаний сенсорной панели, щелчок камеры, — и Ваше изображение выводится на печать. Также можно не распечатывать фотографию, а отправить на электронную почту.