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Самарцы смогут организовать пикник в Загородном парке

В Самаре местным жителям представили место для пикника.

Источник: Комсомольская правда

С улучшением погоды и наступлением тепла все больше жителей Самары планируют свой отдых вне дома. Горожанам рассказали, куда можно отправиться на пикник в конце мая.

По информации сервиса «Туту», жители региональной столицы смогут отдохнуть на берегу Волги. Устроить пикник рекомендуют в Загородном парке. Из плюсов — территория находится недалеко от центра города, поэтому самарцы смогут не только посмотреть на достопримечательности, но и совместить отдых у воды с фотосессиями на закате.

Кроме того, на пляж ведет лестница, а на берегу устанавливают специальные кабины для переодевания. В парке также есть деревья, которым более ста лет.

туризм и отдых