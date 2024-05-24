Самарцы смогут организовать пикник в Загородном парке

С улучшением погоды и наступлением тепла все больше жителей Самары планируют свой отдых вне дома. Горожанам рассказали, куда можно отправиться на пикник в конце мая.
По информации сервиса «Туту», жители региональной столицы смогут отдохнуть на берегу Волги. Устроить пикник рекомендуют в Загородном парке. Из плюсов — территория находится недалеко от центра города, поэтому самарцы смогут не только посмотреть на достопримечательности, но и совместить отдых у воды с фотосессиями на закате.
Кроме того, на пляж ведет лестница, а на берегу устанавливают специальные кабины для переодевания. В парке также есть деревья, которым более ста лет.