В Волгоградской области будут бесплатно устанавливать общедомовые счетчики

В частности, в документе уточняется процедура переноса срока начала капитального ремонта МКД на более ранний в случае, если того требуют предписания контролирующих органов. Очередность проведения капитального ремонта определяется в региональной программе исходя из результатов обследования технического состояния многоквартирных домов. Сама же экспертиза может быть произведена как за счет собственников помещений, так и за счет региона в случае, если в областном бюджете предусмотрены соответствующие средства.