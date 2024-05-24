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В Волгоградской области будут бесплатно устанавливать общедомовые счетчики

В Волгоградской области актуализируется законодательство о капитальном ремонте многоквартирных домов. Законопроект с поправками, которые планируется внести в принятый 11 лет назад региональный закон о капремонте, направлен на рассмотрение в профильный комитет областной думы.

Источник: Волгоградская правда

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, нормативный акт приводится в соответствие с редакцией Жилищного кодекса РФ, которая начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Предлагаемые изменения имеют целью усовершенствование системы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В частности, в документе уточняется процедура переноса срока начала капитального ремонта МКД на более ранний в случае, если того требуют предписания контролирующих органов. Очередность проведения капитального ремонта определяется в региональной программе исходя из результатов обследования технического состояния многоквартирных домов. Сама же экспертиза может быть произведена как за счет собственников помещений, так и за счет региона в случае, если в областном бюджете предусмотрены соответствующие средства.

Также в законопроекте прописано упрощение процедуры капремонта многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате аварии природного или техногенного характера. В таких случаях решение о восстановлении зданий может быть принято без проведения общего собрания собственников.

Кроме того, минимальный перечень работ предлагается дополнить установкой общедомовых приборов учета. Счетчики тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа должны будут устанавливаться за счет фонда капитального ремонта.

По мнению авторов законопроекта, это даст возможность отслеживать показания приборов дистанционно и единовременно, а также облегчит задачу по определению и оперативному устранению утечек.

ЖКХ