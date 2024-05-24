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В Кузбассе осудят мужчину, который напал с ножом на знакомого у ЖД вокзала

Инцидент произошёл в декабре 2023 года.

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого в попытке убийства. Инцидент произошёл в декабре 2023 года на автомобильной парковке у пригородного железнодорожного вокзала Новокузнецка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СКР. По данным следствия, конфликт между обвиняемым и его знакомым, предоставлявшим услуги по перевозке на личном автомобиле, перерос в насилие. На почве длительных разногласий обвиняемый нанёс жертве не менее четырёх ножевых ранений. Однако завершить преступление ему не удалось — потерпевший оказал сопротивление и смог убежать, после чего обратился за медицинской помощью. Следственные органы собрали достаточную доказательственную базу, и дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.