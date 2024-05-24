Запрет на продажу алкоголя на последний звонок 24 и 25 мая 2024 года: список регионов и даты

В ряде городов и регионов России 24 и 25 мая вводится временный запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием последних звонков.
Запрет на продажу алкоголя 25 мая 2024 года
25 мая запрет на продажу алкоголя вводит Амурская область, Бурятия, Волгоградская область, Республика Алтай, Иркутская область, ЛНР, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Мурманская область, Приморский край, Ставропольский край, Ульяновская область, Чувашия, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ. В ряде городов и населенных пунктов Ямала «сухой закон» заработает 24 мая. В Севастополе запретили продажу алкоголя 24 и 25 мая.
Запрет на продажу алкоголя 24 мая 2024 года
24 мая в связи с последними звонками вводятся различные ограничения на продажу алкоголя в ряде регионов и отдельных городах — Амурской области, Астраханской области, Архангельской области, Башкортастане, Белгородской области, Волгоградской области, Дагестане, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Иркутской области, Кемеровской области, Кировской области, Липецкой области, Мордовии, Мурманской области, Пензенской области, Пермском крае, Приморском крае, Ростовской области, Саратовской области, Самарской области, Ставропольском крае, Хакасии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.
В Санкт-Петербурге запрета на продажу алкоголя 24 и 25 мая не будет, но ограничения будут действовать 28 июня 2024 года из-за праздника выпускников «Алые паруса».
В Адыгее, Дагестане и Калмыкии установлены более строгие ограничения на продажу алкоголя, включая временные запреты во время религиозных постов и праздников.
Большинство регионов сохраняют привычные правила продажи алкоголя в указанные дни, соблюдая ограничения по времени и местам продажи, данные правила не касаются заведений общественного питания.