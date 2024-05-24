Коварный бюстгальтер и «украденный» телефон: выпускники из Крыма рассказали самые комичные случаи на ЕГЭ

В школах полуострова прозвенели последние звонки. А, значит, настал нелегкий период в жизни выпускников — пора экзаменов. Школьников начинают готовить к сложной аттестации заранее — почти весь 11-й класс ребята разбирают задания, которые могут попасться на ЕГЭ. Казалось бы, что может пойти не так? Но за всей этой балльно-рейтинговой гонкой скрывается множество комичных историй.
«Комсомолка» собрала самые интересные истории крымчан об их несуразицах на ЕГЭ.
ПИКАНТНЫЙ МОМЕНТ.
Татьяна, 22.
На первый экзамен меня не хотели пускать из-за металлодетектора. Хоть у меня в руках ничего не было, он все равно отчаянно пищал. Наблюдатели, учителя и я сама долго не могли понять, в чем дело. Спас ситуацию одноклассник — он сказал, что читал историю, как металлодетектор среагировал на косточку бюстгальтера. Раздеваться, к счастью, не пришлось — меня пропустили.
Но на остальные экзамены под блузку я надевала топ.
НЕРВНЫЙ ДЕНЬ.
Алена, 19.
Сдавала ЕГЭ по математике в прошлом году. Очень сильно волновалась, хоть и занималась с репетитором, да и вообще, неплохо знаю предмет. Но когда нам выдали бланки, я поняла, что забыла все, чему меня учили в школе. Как будто бы пример для пятого класса решить не могу. Минут десять пыталась сосредоточиться. К счастью, получилось упокоиться. Но сдала экзамен все равно хуже, чем планировала.
Нынешним выпускникам могу посоветовать не принимать все так близко к сердцу, не поддаваться панике. Баллы, конечно, важны, но здоровье все-таки важнее.
ЧЕЙ ТЕЛЕФОН?
Артур, 22.
Школу я окончил в 2019 году. В Крыму это был первый год, когда уже нельзя было выбрать между традиционным экзаменом и ЕГЭ, чему я, конечно, был совсем не рад. Но мы с одноклассниками подготовились — раздобыли старенький смартфон и спрятали его в кабинке школьного туалета.
Кто ж знал, что туалеты перед экзаменами тоже проверяют… Хорошо, что мы додумались купить новую сим-карту, а не взяли чью-то действующую. В общем, «надзиратели» предложили признаться, чей телефон. Мы не признались. ЕГЭ я, кстати, сдал более-менее нормально.
МЕНЯ ОГРАБИЛИ!
Алексей, 20.
У меня произошел курьезный случай после ЕГЭ. Как и все школьники, я очень волновался. Было сложно, но я справился. Сдал бланки и пошел на выход забирать свои вещи и телефон. Смотрю, а телефона-то и нет! Где он? Поставил «на уши» всех учителей, всю комиссию. Пришлось ждать, пока экзамен завершится (я уложился чуть раньше положенного срока). Обыскали все — смартфона нет. И тут до меня дошло: я знал, что «мобилку» в класс брать нельзя, вот и оставил ее дома.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
У школьницы из Севастополя во время ЕГЭ зазвонила… прическа! Дело было в 2015 году. Девушка пронесла с собой на экзамен телефон, спрятав его в волосах. Обнаружить нарушение проверяющим удалось не сразу.
Но в ходе экзамена телефон зазвонил, так как школьница забыла отключить звук. Жительница города-героя была дисквалифицирована, а ее результат аннулирован.