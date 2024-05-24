Коварный бюстгальтер и «украденный» телефон: выпускники из Крыма рассказали самые комичные случаи на ЕГЭ

У меня произошел курьезный случай после ЕГЭ. Как и все школьники, я очень волновался. Было сложно, но я справился. Сдал бланки и пошел на выход забирать свои вещи и телефон. Смотрю, а телефона-то и нет! Где он? Поставил «на уши» всех учителей, всю комиссию. Пришлось ждать, пока экзамен завершится (я уложился чуть раньше положенного срока). Обыскали все — смартфона нет. И тут до меня дошло: я знал, что «мобилку» в класс брать нельзя, вот и оставил ее дома.