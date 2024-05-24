Кого в Кемерове задержали за убийство ребёнка 17 лет назад?

В Кемеровской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки, произошедшем 17 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Ещё 23 июля 2007 года правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении ребёнка 1998 года рождения — было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в дачном доме. Личность преступника долгое время оставалась неизвестной.