Кого в Кемерове задержали за убийство ребёнка 17 лет назад?

Тело девочки было обнаружено на территории дачного дома ещё в 2007 году.
В Кемеровской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки, произошедшем 17 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Ещё 23 июля 2007 года правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении ребёнка 1998 года рождения — было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в дачном доме. Личность преступника долгое время оставалась неизвестной.
Пресс-служба СУ СКР отметила, что следствие продолжалось все эти годы. Были проанализированы более 2500 телефонных звонков, допрошены свыше 600 свидетелей, проведено несколько сотен судебных экспертиз. Благодаря современным методам удалось установить генетический профиль преступника. В ходе оперативных и следственных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к убийству были подтверждены.
23 мая в Кемерове задержали 63-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинение, и суд, по ходатайству следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются для сбора и укрепления доказательной базы.