В ЦПКиО Волгограда отпразднуют день индийской культуры

Также отдыхающие смогут прогуляться по ярмарке и приобрести индийские благовония, украшения, сувениры и наряды, а на тематических площадках каждый желающий почувствует себя звездой Болливуда. Волгоградцы смогут переодеться в сари, украсить кисти рук мехенди и даже посетить индийский салон красоты в 18.00.