В ЦПКиО Волгограда отпразднуют день индийской культуры

Как сообщает дирекция парка, день индийской культуры откроется шествием 4-метровой колесницы счастья, увенчанной Сударшана-чакрой. Присоединиться к нему сможет любой желающий в 16.00. Колесница проедет вдоль центральной аллеи парка под танцы и звуки мантр.
Также отдыхающие смогут прогуляться по ярмарке и приобрести индийские благовония, украшения, сувениры и наряды, а на тематических площадках каждый желающий почувствует себя звездой Болливуда. Волгоградцы смогут переодеться в сари, украсить кисти рук мехенди и даже посетить индийский салон красоты в 18.00.
Для детей организуют отдельную интерактивную программу, а для самых спортивных и смелых проведут сеансы йоги и ходьбы по гвоздям.
Завершится праздничный день фестивалем красок Холи, который стартует в 20.40.