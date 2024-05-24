Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за жары

Пока МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся дождях с грозой и ветре до 15 метров в секунду, власти Северной столицы, напротив, говорят о сильной жаре. Из-за этого в городе даже ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 13 часов 25 мая до 13 часов 26 мая объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с жарой и риском возникновения пожаров. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность, — говорится в сообщении властей.
Напомним, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. К слову, пожароопасность в следующие сутки достигнет четвертого класса. Поэтому не стоит разжигать костры или бросать непотушенные окурки. При сильном ветре и жаре такая неосторожность может стать причиной мощного пожара.