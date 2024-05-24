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Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за жары

Из-за жаркой погоды, которая установилась в Северной столице, повышается риск возникновения пожаров.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Пока МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся дождях с грозой и ветре до 15 метров в секунду, власти Северной столицы, напротив, говорят о сильной жаре. Из-за этого в городе даже ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 13 часов 25 мая до 13 часов 26 мая объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с жарой и риском возникновения пожаров. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность, — говорится в сообщении властей.

Напомним, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. К слову, пожароопасность в следующие сутки достигнет четвертого класса. Поэтому не стоит разжигать костры или бросать непотушенные окурки. При сильном ветре и жаре такая неосторожность может стать причиной мощного пожара.