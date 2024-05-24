Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за жары

Пока МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся дождях с грозой и ветре до 15 метров в секунду, власти Северной столицы, напротив, говорят о сильной жаре. Из-за этого в городе даже ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.