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В центре Екатеринбурга на два дня запретят продавать алкоголь

Купить алкоголь нельзя будет с 8:00 8 июня до 23:00 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга на два дня запретят продажу алкоголя. Горячительные напитки нельзя будет купить с 8:00 8 июня по 23:00 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В границах следующих городских улиц будет невозможно купить алкоголь: Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев, — отметили в мэрии Екатеринбурга.

Мотофестиваль «Движение» пройдет в уральской столице впервые. Событие объединит спортивную, культурную и музыкальную программы. Всего 8 и 9 июня будут работать 30 площадок и четыре сцены. В Екатеринбурге выступят именитые артисты.

Также на время проведения фестиваля перекроют центральные улицы города.