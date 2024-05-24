В центре Екатеринбурга на два дня запретят продавать алкоголь

В центре Екатеринбурга на два дня запретят продажу алкоголя. Горячительные напитки нельзя будет купить с 8:00 8 июня по 23:00 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— В границах следующих городских улиц будет невозможно купить алкоголь: Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
Мотофестиваль «Движение» пройдет в уральской столице впервые. Событие объединит спортивную, культурную и музыкальную программы. Всего 8 и 9 июня будут работать 30 площадок и четыре сцены. В Екатеринбурге выступят именитые артисты.
Также на время проведения фестиваля перекроют центральные улицы города.