Стало известно, где в Самарской области построят крематорий

О том, что власти города ищут инвестора для строительства крематория, стало известно в Тольятти в конце апреля. Тогда глава города, инспектируя городские кладбища, отметил, что мест для захоронений осталось не более чем на 10 лет. Ресурс 4-й очереди кладбища на Поволжском шоссе будет исчерпан в этом году. На погосте рядом с Обводным шоссе осталось 5−7 гектаров плюс к территории кладбища примыкает еще 40 гектаров, которые можно использовать для захоронений. А что дальше? Где хоронить людей?