Стало известно, где в Самарской области построят крематорий

О том, что власти города ищут инвестора для строительства крематория, стало известно в Тольятти в конце апреля. Тогда глава города, инспектируя городские кладбища, отметил, что мест для захоронений осталось не более чем на 10 лет. Ресурс 4-й очереди кладбища на Поволжском шоссе будет исчерпан в этом году. На погосте рядом с Обводным шоссе осталось 5−7 гектаров плюс к территории кладбища примыкает еще 40 гектаров, которые можно использовать для захоронений. А что дальше? Где хоронить людей?
Жители идею строительства крематория восприняли спокойно. Ведь в похоронном деле давно необходимо навести порядок. Похороны по стоимости очень дороги, с горожан, потерявших близких, зачастую неофициально берут плату за землю на кладбище, включая ее в стоимость рытья могилы. А строительство крематория могло бы снизить стоимость печальной процедуры. Да и о том, что земли для захоронений не хватает, некоторые тольяттинцы знают не понаслышке. Жители города вот уже несколько лет хоронят близких на сельских кладбищах, расположенных рядом с Тольятти.
И вот сегодня стало известно, что власти определились с местом строительства крематория. Территория стройплощадки определена на земельном участке с координатами 63:09:0303070:517, который прилегает к действующему кладбищу на Обводном шоссе. В марте власти города сообщали, что два потенциальных инвестора заявили о желании вложить средства в строительства крематория.
Имена потенциальных инвесторов пока не называются.
Напомним, что в Самарской области жителями воспринято в штыки намерение властей построить крематорий в границах села Кривое Озеро Красноярского района.