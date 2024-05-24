Омских школьников позвали на летнюю подработку

В этом году на летний период в Омске открыто 1270 вакансий для школьников. Трудоустроиться смогут ребята в возрасте от 14 до 18 лет.
Как рассказал мэр города Сергей Шелест, заработная плата за полный месяц работы составит 7 796 рублей. Дополнительная материальная поддержка может быть предоставлена службой занятости населения, ее размер — 2 315 рублей.
Для трудоустройства школьникам нужно обратиться в отделения Центра социальной поддержки населения по месту жительства.
Как правило, основные вакансии для ребят связаны с благоустройством и озеленением территорий. Как ранее сообщали в городской администрации, только в Центральном округе города за лето будут трудоустроены 600 подростков.