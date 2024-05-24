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Омских школьников позвали на летнюю подработку

За месяц ребята смогут заработать около 8 тысяч рублей.

В этом году на летний период в Омске открыто 1270 вакансий для школьников. Трудоустроиться смогут ребята в возрасте от 14 до 18 лет.

Как рассказал мэр города Сергей Шелест, заработная плата за полный месяц работы составит 7 796 рублей. Дополнительная материальная поддержка может быть предоставлена службой занятости населения, ее размер — 2 315 рублей.

Для трудоустройства школьникам нужно обратиться в отделения Центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Как правило, основные вакансии для ребят связаны с благоустройством и озеленением территорий. Как ранее сообщали в городской администрации, только в Центральном округе города за лето будут трудоустроены 600 подростков.

занятость