Челябинец закрылся в машине с маленькой внучкой, чтобы не возвращать долги

Мужчина не имел официального источника доходов, но ездил на Nissan Navara 2012 года выпуска. Сначала приставы наложили на иномарку арест, а затем решили забрать её. Для этого они приехали к дому должника. Вскоре тот вернулся на автомобиле из магазина. В салоне, помимо водителя, сидели его жена, дочь и маленькая внучка. Увидев людей в форме и эвакуатор, челябинец заперся в машине вместе со всей семьёй.