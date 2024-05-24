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Челябинец закрылся в машине с маленькой внучкой, чтобы не возвращать долги

В Металлургическом районе Челябинска водитель закрылся в машине с родными, среди которых была и его маленькая внучка, когда увидел судебных приставов. Таким образом он пытался сорвать эвакуацию автомобиля за долги. Одумался мужчина только после того, как на место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних.

Источник: Pchela.News

— В отношении челябинца велось несколько исполнительных производств по взысканию налогов и полумиллионного кредита, — рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. — Общая сумма задолженности, включая исполнительский сбор, составила 600 тысяч рублей. На счета должника поступали мизерные суммы, из которых частично гасились налоговые долги.

Мужчина не имел официального источника доходов, но ездил на Nissan Navara 2012 года выпуска. Сначала приставы наложили на иномарку арест, а затем решили забрать её. Для этого они приехали к дому должника. Вскоре тот вернулся на автомобиле из магазина. В салоне, помимо водителя, сидели его жена, дочь и маленькая внучка. Увидев людей в форме и эвакуатор, челябинец заперся в машине вместе со всей семьёй.

— Более часа шли переговоры, пока судебный пристав, опасаясь за здоровье маленького ребёнка, не вызвал инспектора по делам несовершеннолетних, — добавили в пресс-службе ведомства. — Осознав серьёзность ситуации, должник сразу разблокировал машину и выразил готовность оплатить долг. На вопрос, к чему был этот демарш с добровольным для него и насильственным для семьи выжиданием внутри автомобиля, ответил: «Ждал, когда внучка выспится».

По полученной квитанции челябинец оплатил все долги, в том числе и исполнительский сбор, поэтому отбирать у него машину не стали.