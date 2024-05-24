ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). «К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года — 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 — ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года — 71,4 года и 61,9 года соответственно», — уточняют в ВОЗ.