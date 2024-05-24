ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

ЖЕНЕВА, 24 мая — РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о «более чем семи миллионах смертей». Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек.
«COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана», — сказано в документе.
Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). «К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года — 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 — ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года — 71,4 года и 61,9 года соответственно», — уточняют в ВОЗ.
По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS — на 2,5 года.