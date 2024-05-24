В Москве последние звонки прозвучали для 180 тыс. выпускников

«Для почти 180 тыс. столичных выпускников 9-х и 11-х классов прозвучали последние звонки. Уже прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — написал мэр.
Он отметил, что в столице созданы возможности для того, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией.
В прошлом учебном году был пересмотрен подход подготовки к ЕГЭ, в расписание учеников добавлены практикумы, на которых школьники готовятся по предметам, выбранным для поступления в вуз. С самостоятельными занятиями помогает сервис «Экзамены» на платформе «Московская электронная школа». Для получения психологической поддержки организованы открытые лекции известных психологов.
«Поздравляю выпускников и желаю всем успешно сдать экзамены», — добавил мэр.