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В Москве последние звонки прозвучали для 180 тыс. выпускников

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Последние звонки с торжественными линейками и концертами прошли для 180 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Для почти 180 тыс. столичных выпускников 9-х и 11-х классов прозвучали последние звонки. Уже прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — написал мэр.

Он отметил, что в столице созданы возможности для того, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией.

В прошлом учебном году был пересмотрен подход подготовки к ЕГЭ, в расписание учеников добавлены практикумы, на которых школьники готовятся по предметам, выбранным для поступления в вуз. С самостоятельными занятиями помогает сервис «Экзамены» на платформе «Московская электронная школа». Для получения психологической поддержки организованы открытые лекции известных психологов.

«Поздравляю выпускников и желаю всем успешно сдать экзамены», — добавил мэр.

образование