Главные новости недели

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
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Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США
Компенсироваться утраченное будет из американских активов, расположенных в Российской Федерации.
Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль обязан обеспечить сохранность любых доказательств предполагаемого геноцида в секторе Газа и допустить в регион следователей, уполномоченных международной организацией.
Президент Ирана погиб при крушении вертолета
Подробности гибели президента Эбрахима Раиси.
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Reuters сообщило о «массовом исходе» россиян из Турции
Российские граждане, покинувшие Турцию из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми затруднениями после спецоперации, стали массово переезжать в другие страны.
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ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине