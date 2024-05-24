Главные новости недели

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

После утверждения этого решения Киеву будут доступны к июлю около трех миллиардов евро.



Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США

Компенсироваться утраченное будет из американских активов, расположенных в Российской Федерации.



Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль обязан обеспечить сохранность любых доказательств предполагаемого геноцида в секторе Газа и допустить в регион следователей, уполномоченных международной организацией.



Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Подробности гибели президента Эбрахима Раиси.



ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к гибели 12,9 млн человек в 2020—2021 годах.



Reuters сообщило о «массовом исходе» россиян из Турции

Российские граждане, покинувшие Турцию из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми затруднениями после спецоперации, стали массово переезжать в другие страны.