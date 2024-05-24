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Кадры решают все: как в Башкирии справляются с нехваткой медсестер

В Башкирии остро стоит вопрос о нехватке медсестер. Как заявил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, в больницах республики недостает 4,4 тысячи медработников среднего звена. Также есть нехватка сотрудников скорой помощи: здесь нужно 340 человек, чтобы закрыть потребности сферы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Что об этом думают сами медики

В республике, да и по стране в целом среди среднего звена в медицине происходит «старение кадров»: среди медсестер, которые долго остаются на своем посту, в основном — сотрудники старшего возраста. Молодежь приходит на эту должность, чтобы подработать во время учебы и получить реальную практику. Долго молодые сотрудники не задерживаются: почти все хотят стать врачами-специалистами, это более престижно в обществе.

Престиж в большей степени достигается за счет оплаты. Как говорит 25-летняя медсестра хирургического отделения 21-ой больницы Рузалия Шарафутдинова, ей хотелось бы работать в более комфортных условиях с зарплатой повыше. Однако девушка продолжает оставаться на работе за счет своего альтруизма: она трудится несколько лет после выпуска медицинского колледжа и отмечает, что не может «бросить пациентов».

«Наша работа в основном физическая. Порой приходят хрупкие девушки и просто не выдерживают этого, нет сил. Мы и с каталками по всей больнице бегаем туда-сюда, и ухаживаем за тяжелобольными, поднимаем их, а пациенты бывают и по 100 кг. Хочется комфортных условий в больницах для всех коллег. Те же каталки должны быть мобильные, более легкие — сейчас они весят почти 100 кг. К концу смены уже нет никаких сил, хочется прийти домой и лечь».

поделилась медсестра.

Помимо условий, Рузалия подчеркнула важность оплаты такого нужного для людей труда.

«Молодые девушки, парни никогда не задерживаются на таких местах работы. Потому что грязную работу делать не все хотят. В первую очередь, самый большой минус, который слышу — мало платят. Плюс еще переработки у медсестер не всегда на 100% оплачиваются».

пояснила девушка.

По данным Башстата за 2023 год, средние зарплаты младшего медицинского персонала в государственных больницах за январь-сентябрь составили 41 647 рублей в месяц, среднего — 42 979 рублей.

Какая поддержка для медиков в Башкирии есть сейчас

«Земский доктор/Земский фельдшер»

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлили до 2030 года. Врачи получают 1 млн рублей за трудоустройство на селе (отдаленные районы — 1,5 млн рублей), а средний медперсонал — 500 тысяч рублей (отдаленные районы — 750 тысяч рублей).

В 2023 году выплаты по программе получили 195 врачей и 101 представителей среднего медицинского персонала. Башкирия заняла третье место среди регионов России по сумме выделенных и освоенных средств из федерального бюджета.

«Врачи для малых медицинских организаций»

Это новая программа, по которой из других регионов к нам переезжают медработники. Например, на работу в Калтасинскую ЦРБ переехала семья врачей Астапенковых из Крыма. Александр Астапенков и его супруга Дарья работают участковыми терапевтами. Также по этой программе на родину вернулась семья из Башкирии: Роберт Муллагалиев — дерматовенеролог, а его супруга Светлана — врач ультразвуковой диагностики.

Бонусы к зарплате

С 2023 года Радий Хабиров ввел дополнительные выплаты из бюджета республики отдельным категориям медработников. Так, медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады «скорой помощи» и младшему медперсоналу выплачивают ежемесячно по 4500 рублей, специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь или ведущим диспансерное наблюдение жителей — 6500 рублей, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.

Новые колледжи для медработников

Нехватка медиков в Башкирии отчасти происходит из-за того, что абитуриенты уезжают за образованием в другие регионы, и остаются там работать. Эту проблему намерены решить открытием новых учебных заведений.

«Одно из таких ярких, важных решений — открытие дополнительных филиалов медицинских колледжей в регионах нашей республики. Открыто 4 филиала, из которых уже в следующем году будет выпуск дополнительных средних медицинских работников. Они в основном останутся вот в этих районах, в этих округах. Смысл в чем? Наша молодежь уезжает в другие регионы учиться и, соответственно, многие там и остаются работать. Вот, понимая эту ситуацию, еще два года назад был “Здравчас”, на котором проблему проанализировали и приняли решение открыть четыре колледжа. Это новые помещения с ремонтом, внутри учебные классы, симуляционные кабинеты. Я сам их все объехал, реально отличные условия. В 2025 году ожидается первый выпуск из этих колледжей. И наши больницы получат новые кадры», — объяснил председатель профсоюза работников здравоохранения РБ Рауль Халфин.

Что будет в будущем

Отмечается, что правительство намерено и дальше реализовывать программы по поддержке медиков. Это будет кстати для выпускников: уже в этом году из учебных заведений Башкирии выпустят 1901 специалиста со средним медицинским образованием. А в 2025—2026 годах ожидается «двойной выпуск» специалистов среднего медицинского звена: из-за новых стандартов ФГОС сократился срок обучения, увеличен бюджет приема. По количеству в общей сложности колледжи обучат 5943 специалиста. Уже в этом году ожидается принять 1518 выпускников медицинских колледжей — заключены соответствующие договоры.

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