Кадры решают все: как в Башкирии справляются с нехваткой медсестер

Что об этом думают сами медики
В республике, да и по стране в целом среди среднего звена в медицине происходит «старение кадров»: среди медсестер, которые долго остаются на своем посту, в основном — сотрудники старшего возраста. Молодежь приходит на эту должность, чтобы подработать во время учебы и получить реальную практику. Долго молодые сотрудники не задерживаются: почти все хотят стать врачами-специалистами, это более престижно в обществе.
Престиж в большей степени достигается за счет оплаты. Как говорит 25-летняя медсестра хирургического отделения 21-ой больницы Рузалия Шарафутдинова, ей хотелось бы работать в более комфортных условиях с зарплатой повыше. Однако девушка продолжает оставаться на работе за счет своего альтруизма: она трудится несколько лет после выпуска медицинского колледжа и отмечает, что не может «бросить пациентов».
«Наша работа в основном физическая. Порой приходят хрупкие девушки и просто не выдерживают этого, нет сил. Мы и с каталками по всей больнице бегаем туда-сюда, и ухаживаем за тяжелобольными, поднимаем их, а пациенты бывают и по 100 кг. Хочется комфортных условий в больницах для всех коллег. Те же каталки должны быть мобильные, более легкие — сейчас они весят почти 100 кг. К концу смены уже нет никаких сил, хочется прийти домой и лечь».
Помимо условий, Рузалия подчеркнула важность оплаты такого нужного для людей труда.
«Молодые девушки, парни никогда не задерживаются на таких местах работы. Потому что грязную работу делать не все хотят. В первую очередь, самый большой минус, который слышу — мало платят. Плюс еще переработки у медсестер не всегда на 100% оплачиваются».
По данным Башстата за 2023 год, средние зарплаты младшего медицинского персонала в государственных больницах за январь-сентябрь составили 41 647 рублей в месяц, среднего — 42 979 рублей.
Какая поддержка для медиков в Башкирии есть сейчас
«Земский доктор/Земский фельдшер»
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлили до 2030 года. Врачи получают 1 млн рублей за трудоустройство на селе (отдаленные районы — 1,5 млн рублей), а средний медперсонал — 500 тысяч рублей (отдаленные районы — 750 тысяч рублей).
В 2023 году выплаты по программе получили 195 врачей и 101 представителей среднего медицинского персонала. Башкирия заняла третье место среди регионов России по сумме выделенных и освоенных средств из федерального бюджета.
«Врачи для малых медицинских организаций»
Это новая программа, по которой из других регионов к нам переезжают медработники. Например, на работу в Калтасинскую ЦРБ переехала семья врачей Астапенковых из Крыма. Александр Астапенков и его супруга Дарья работают участковыми терапевтами. Также по этой программе на родину вернулась семья из Башкирии: Роберт Муллагалиев — дерматовенеролог, а его супруга Светлана — врач ультразвуковой диагностики.
Бонусы к зарплате
С 2023 года Радий Хабиров ввел дополнительные выплаты из бюджета республики отдельным категориям медработников. Так, медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады «скорой помощи» и младшему медперсоналу выплачивают ежемесячно по 4500 рублей, специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь или ведущим диспансерное наблюдение жителей — 6500 рублей, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.
Новые колледжи для медработников
Нехватка медиков в Башкирии отчасти происходит из-за того, что абитуриенты уезжают за образованием в другие регионы, и остаются там работать. Эту проблему намерены решить открытием новых учебных заведений.
«Одно из таких ярких, важных решений — открытие дополнительных филиалов медицинских колледжей в регионах нашей республики. Открыто 4 филиала, из которых уже в следующем году будет выпуск дополнительных средних медицинских работников. Они в основном останутся вот в этих районах, в этих округах. Смысл в чем? Наша молодежь уезжает в другие регионы учиться и, соответственно, многие там и остаются работать. Вот, понимая эту ситуацию, еще два года назад был “Здравчас”, на котором проблему проанализировали и приняли решение открыть четыре колледжа. Это новые помещения с ремонтом, внутри учебные классы, симуляционные кабинеты. Я сам их все объехал, реально отличные условия. В 2025 году ожидается первый выпуск из этих колледжей. И наши больницы получат новые кадры», — объяснил председатель профсоюза работников здравоохранения РБ Рауль Халфин.
Что будет в будущем
Отмечается, что правительство намерено и дальше реализовывать программы по поддержке медиков. Это будет кстати для выпускников: уже в этом году из учебных заведений Башкирии выпустят 1901 специалиста со средним медицинским образованием. А в 2025—2026 годах ожидается «двойной выпуск» специалистов среднего медицинского звена: из-за новых стандартов ФГОС сократился срок обучения, увеличен бюджет приема. По количеству в общей сложности колледжи обучат 5943 специалиста. Уже в этом году ожидается принять 1518 выпускников медицинских колледжей — заключены соответствующие договоры.