Кадры решают все: как в Башкирии справляются с нехваткой медсестер

«Одно из таких ярких, важных решений — открытие дополнительных филиалов медицинских колледжей в регионах нашей республики. Открыто 4 филиала, из которых уже в следующем году будет выпуск дополнительных средних медицинских работников. Они в основном останутся вот в этих районах, в этих округах. Смысл в чем? Наша молодежь уезжает в другие регионы учиться и, соответственно, многие там и остаются работать. Вот, понимая эту ситуацию, еще два года назад был “Здравчас”, на котором проблему проанализировали и приняли решение открыть четыре колледжа. Это новые помещения с ремонтом, внутри учебные классы, симуляционные кабинеты. Я сам их все объехал, реально отличные условия. В 2025 году ожидается первый выпуск из этих колледжей. И наши больницы получат новые кадры», — объяснил председатель профсоюза работников здравоохранения РБ Рауль Халфин.