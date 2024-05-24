Дождь со снегом к «Последнему звонку»: какая погода будет в Казахстане 25 мая

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются в северных, центральных, юго-восточных, в восточных регионах, сильный дождь в северо- западных регионах страны.
Обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.
Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — на западе, северо-западе, севере Казахстана.
Штормовые предупреждения
В Астане днем ожидается временами сильный дождь. Ожидается шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с.
Ночью на западе, юге Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.
На юго-востоке Акмолинской области ожидается временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юго-востоке области временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаюстя заморозки 2 градуса.
Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 17−22 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный ночью на юге, востоке области 15−20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере Карагандинской области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем порывы 15−20, на юге области временами 23 м/с.
Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью заморозки 1−6 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный ночью на западе, днем на большей части области 15−20 м/с. 25 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на северо-западе, северо-востоке области 15−20 м/с, днем по области временами порывы 15−20 м/с.
Ночью на востоке, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем на западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северный при грозе 15−20 м/с.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области временами гроза. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15−20, на севере, в горных районах области порывы 23−28 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем временами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 26−28 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 20−22 градуса тепла.
В Астане переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, временами сильный дождь. Шквал. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 6−8 градусов тепла.