Дождь со снегом к «Последнему звонку»: какая погода будет в Казахстане 25 мая

Ночью на западе, юге Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.