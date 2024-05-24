В Перми в День города 12 июня с берега Камы запустят 7-минутный салют

Главными площадками празднования Дня города в Перми традиционно станут эспланада и набережная Камы. Помимо праздничного фейерверка, пермяков и гостей города ждёт парад трамваев разных лет (он пройдёт по улице Петропавловской), концертная программа «Энергия жизни», а также ещё около 60 праздничных мероприятий по всей Перми.