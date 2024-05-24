В Перми в День города 12 июня с берега Камы запустят 7-минутный салют

Салют, который будет длиться 7 минут, запустят в Перми в День города 12 июня, рассказали на оргкомитете под председательством главы Перми Эдуарда Соснина, который прошёл 24 мая.
Главными площадками празднования Дня города в Перми традиционно станут эспланада и набережная Камы. Помимо праздничного фейерверка, пермяков и гостей города ждёт парад трамваев разных лет (он пройдёт по улице Петропавловской), концертная программа «Энергия жизни», а также ещё около 60 праздничных мероприятий по всей Перми.
Общегородские культурно-массовые мероприятия стартуют вечером 11 июня в сквере имени Василия Татищева. В 23:00 здесь начнут работать интерактивные площадки, а также пройдёт вручение памятных сувенирных медалей и «ключа от города». В этот вечер для пермяков продлят работу трамваев до 00:30.
События 12 июня начнутся в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы. А в Исторической части Аллеи появится звезда, посвящённая Пермскому музыкальному колледжу — в этом году он отмечает своё столетие.
На пермской городской эспланаде весь день, 12 июня, будет проходить концертная программа «Энергия жизни» с участием пермских творческий семей, музыкальных групп и «Большого хорового собора».
В центральном квартале пермской городской эспланады будет работать «Фестивальная сцена», где будут выступать детские творческие коллективы учреждений культуры и досуга. А с 17:00 до 21:00 пермские ди-джеи сыграют на этой сцене свои композиции.
В ДК имени Солдатова в этот день пройдёт торжественный приём главы Перми. Мэр Эдуард Соснин вручит отличившимся пермякам почётные знаки «За заслуги перед городом Пермь» и премии города Перми в сфере культуры и искусства.
В 21:00 на городской эспланаде всех ждёт выступление Заслуженного артиста России Игоря Саруханова. Завершит праздник 7-минутный салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30.
В пермской мэрии подчёркивают, что мероприятия рассчитаны таким образом, чтобы празднование смогло охватить весь город.
«Организаторы праздничных событий постарались сделать так, чтобы День города стал по-настоящему семейным праздником. 12 июня пермяки всех возрастов смогут найти себе занятие по душе. Важным нововведением этого года станут выступления творческих пермских семей на главной сцене праздника», — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин.