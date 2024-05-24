Работа на огороде: Риски для иммунитета и как их избежать

Свежий воздух и дачный участок обычно ассоциируются с крепким здоровьем. Но какие есть риски активности на даче — особенно у пожилых.
Врач-аллерголог-иммунолог Евгения Паршина предупреждает о возможных опасностях, с которыми можно столкнуться при работе на огороде. Это могут быть аллергические и даже токсические реакции, проявляющиеся в виде конъюнктивитов, синуситов, бронхиальной астмы и атопического и контактного дерматитов.
Причинами таких реакций могут быть удобрения, биостимуляторы роста, плесневые грибы в почве и растения. Удобрения содержат агрессивные вещества, которые могут вызвать раздражения при попадании на кожу, в рот или нос, или на глаза. Биостимуляторы роста растений также могут содержать аллергены или вещества, вызывающие неожиданные последствия при контакте с кожей. Плесневые грибы в почве, такие как penicillium notatum, cladosporum herbarum, aspergillus fumigatus и candida albicans, могут вызывать аллергические и токсические реакции.
Растения также могут быть источником аллергенов, особенно для людей, склонных к поллинозу с сенсибилизацией к аллергенам пыльцы луговых, злаковых и сорных трав. Аллергенные белки могут находиться на листьях растений или содержатся в их соке.
Для предотвращения нежелательных реакций важно соблюдать меры предосторожности при работе на огороде. Необходимо надевать перчатки, защищать глаза и носить специальную одежду во время выполнения работ, особенно при работе с землей и рассадой. Если есть реакция на растения, следует заранее проконсультироваться с врачом и начать прием препаратов. В случае появления негативных симптомов при проведении дачных работ, необходимо обратиться к специалисту, чтобы избежать возможных осложнений.