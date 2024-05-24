Работа на огороде: Риски для иммунитета и как их избежать

Причинами таких реакций могут быть удобрения, биостимуляторы роста, плесневые грибы в почве и растения. Удобрения содержат агрессивные вещества, которые могут вызвать раздражения при попадании на кожу, в рот или нос, или на глаза. Биостимуляторы роста растений также могут содержать аллергены или вещества, вызывающие неожиданные последствия при контакте с кожей. Плесневые грибы в почве, такие как penicillium notatum, cladosporum herbarum, aspergillus fumigatus и candida albicans, могут вызывать аллергические и токсические реакции.