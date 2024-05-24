Штормовое предупреждение на субботу объявлено почти по всему Казахстану

«В Астане 25 мая днем ожидается временами сильный дождь. Ожидается шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с. В Акмолинской области 25 мая ночью на юго-востоке ожидается временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юго-востоке области временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаюстя заморозки до −2», — говорится в сообщении.
В Алматы 25 мая ночью ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с. В Конаеве 25 мая ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 17−22 м/с. В Алматинской области ночью в горных районах временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 17−22 м/с.
В Шымкенте 25 мая днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем временами 15−20 м/с. В Туркестане днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем временами 15−20 м/с. В Туркестанской области днем в горных районах ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области временами гроза. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15−20, на севере, в горных районах области порывы 23−28 м/с.
«В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период
В Карагандинской области на севере ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем порывы 15−20, на юге области временами 23 м/с. В Караганде 25 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
В Петропавловске 25 мая ночью ожидаются заморозки до −1−3.
В Жезказгане 25 мая ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
В области Жетысу на востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 25 мая ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 25 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2.
В области Абай ночью на западе, юге ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 25 мая днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15−18 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, юге ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 25 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ночью на востоке, в центре ожидается сильный дождь, днем на западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северный при грозе 15−20 м/с. В Павлодаре 25 мая ночью ожидается сильный дождь, днем гроза. Ветер северный при грозе 15−20 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный ночью на юге, востоке области 15−20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау 25 мая ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области ночью на севере, в центре ожидаются гроза, шквал. Ветер северный ночью на западе, днем на большей части области 15−20 м/с. 25 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде 25 мая днем ожидается ветер северный порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области днем на северо-востоке, в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на северо-западе, северо-востоке области 15−20 м/с, днем по области временами порывы 15−20 м/с. В Актау 25 мая ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области ночью и утром на севере, западе ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью заморозки до −1−6. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 25 мая ночью ожидаются заморозки до −1−3.
В Жамбылской области днем в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В Таразе 25 мая днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с.