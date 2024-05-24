Штормовое предупреждение на субботу объявлено почти по всему Казахстану

В Шымкенте 25 мая днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем временами 15−20 м/с. В Туркестане днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем временами 15−20 м/с. В Туркестанской области днем в горных районах ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области временами гроза. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15−20, на севере, в горных районах области порывы 23−28 м/с. 25—26 мая в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.