В Вадул-луй-Водах открывают летний сезон: Что изменилось на молдавском речном курорте

Стоит отметить, что на пляже Вадул-луй-Водэ обустроено несколько спортивных площадок: баскетбольная, волейбольная, для настольного тенниса, бадминтона, шахматные столы и зона для тренировок. Для детей установлены игровые площадки, а для любителей прогулок в Днестровском парке проложили дорожки на набережной и построили тротуары.