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В Вадул-луй-Водах открывают летний сезон: Что изменилось на молдавском речном курорте

Открытие летнего сезона-2024 на побережье реки Днестр в Вадул-луй-Водэ пройдёт в субботу, 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Вадул-луй-Водэ в субботу, 25 мая, состоится открытие летнего сезона.

Праздник начнётся в 14:00 с грандиозного концерта на недавно отремонтированной набережной. Для зрителей выступят Игорь Кучук, Владимир Фотеску и оркестр «Avanti», ансамбль народного танца «Mărțișor», исполнитель Серджиу Цуркану и др.

Стоит отметить, что на пляже Вадул-луй-Водэ обустроено несколько спортивных площадок: баскетбольная, волейбольная, для настольного тенниса, бадминтона, шахматные столы и зона для тренировок. Для детей установлены игровые площадки, а для любителей прогулок в Днестровском парке проложили дорожки на набережной и построили тротуары.

туризм и отдых