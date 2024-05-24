В Вадул-луй-Водах открывают летний сезон: Что изменилось на молдавском речном курорте

В Вадул-луй-Водэ в субботу, 25 мая, состоится открытие летнего сезона.
Праздник начнётся в 14:00 с грандиозного концерта на недавно отремонтированной набережной. Для зрителей выступят Игорь Кучук, Владимир Фотеску и оркестр «Avanti», ансамбль народного танца «Mărțișor», исполнитель Серджиу Цуркану и др.
Стоит отметить, что на пляже Вадул-луй-Водэ обустроено несколько спортивных площадок: баскетбольная, волейбольная, для настольного тенниса, бадминтона, шахматные столы и зона для тренировок. Для детей установлены игровые площадки, а для любителей прогулок в Днестровском парке проложили дорожки на набережной и построили тротуары.