На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

«В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых — из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.