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На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.

Источник: © РИА Новости

«В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых — из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Специалисты уточнили, что дети не были привиты, родители отказались от вакцинации по религиозным соображениям.

По данным агентства, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году было повреждено 66 случаев инфицирования корью.

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