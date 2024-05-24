На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

«В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых — из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.
Специалисты уточнили, что дети не были привиты, родители отказались от вакцинации по религиозным соображениям.
По данным агентства, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году было повреждено 66 случаев инфицирования корью.