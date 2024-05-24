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Жара немного спадет перед резким похолоданием и дождями: Погода в Молдове мается в мае и нас испытывает на прочность

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 25 мая 2024, и ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 754 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

После пятничной жары в Молдове наступит небольшая передышка.

Так, в субботу и воскресенье, 25—26 мая 2024, днем — до +27 градусов.

Правда, солнечно, это добавит испытаний.

По ночам — 10−12 градусов с плюсом.

А с понедельника уже будет прохладно — 21 градус тепла днем.

И зарядят дожди.