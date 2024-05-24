Жара немного спадет перед резким похолоданием и дождями: Погода в Молдове мается в мае и нас испытывает на прочность

После пятничной жары в Молдове наступит небольшая передышка.
Так, в субботу и воскресенье,
Правда, солнечно, это добавит испытаний.
По ночам — 10−12 градусов с плюсом.
А с понедельника уже будет прохладно — 21 градус тепла днем.
И зарядят дожди.
Прогноз погоды в Молдове на субботу, 25 мая 2024, и ближайшие дни.
После пятничной жары в Молдове наступит небольшая передышка.
Так, в субботу и воскресенье,
Правда, солнечно, это добавит испытаний.
По ночам — 10−12 градусов с плюсом.
А с понедельника уже будет прохладно — 21 градус тепла днем.
И зарядят дожди.