Ученые нашли еще одного виновника мигрени

Согласно данным Американского фонда мигрени, этим заболеванием страдают 39 миллионов взрослых граждан. Хотя количество пациентов за последние 30 лет не изменилось, они стали чаще жаловаться на усиление головных болей. В частности, с 2004 года показатель вырос с 22 процентов до 42,4 процента. Пациенты отмечают снижение продуктивности в течение дня и необходимость регулярно брать отгулы на работе и учебе.