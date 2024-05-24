Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте

«Сегодня принял участие в открытии мечети имени “Сейітжана қари Есжанұлы”. Эта дата совпала со священным для всех мусульман пятничным днем. Поздравил присутствующих с этим светлым и важным событием не только для жителей нашего города, но и для всего мусульманского сообщества».