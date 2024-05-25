Опасны ли репелленты, спирали и фумигаторы от комаров для здоровья, рассказала доктор

А еще доктор советует проводить тест на аллергию: нанести немного репеллента на внутреннюю сторону запястья. Если в течение 10−15 минут не возникнет зуда и покраснения, можно пользоваться таким средством.
Что касается спиралей и палочек от комаров, то зажигать их можно только на открытом воздухе, а не в помещении. И располагать подальше от себя, чтобы дым от них не попал в дыхательные пути. Продукты горения могут спровоцировать кашель, головную боль или даже привести к отравлению.
У фумигаторов тоже есть ограничения: многие из них можно использовать дома не дольше 8 часов при открытых окнах. Иначе в воздух попадет слишком много инсектицидного вещества. А это может привести к головной боли, першению в горле, аллергической реакции.
Есть более экологичные гаджеты для борьбы с комарами, например, антимоскитные лампочки и USB-ловушки.