Опасны ли репелленты, спирали и фумигаторы от комаров для здоровья, рассказала доктор

Что касается спиралей и палочек от комаров, то зажигать их можно только на открытом воздухе, а не в помещении. И располагать подальше от себя, чтобы дым от них не попал в дыхательные пути. Продукты горения могут спровоцировать кашель, головную боль или даже привести к отравлению.