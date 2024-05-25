Какой сегодня день: 25 мая

Знаете ли вы, что 25 мая родился советский актер Олег Даль? О том, чем еще ознаменовано 25 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 25 мая
В 1829 году в Лондоне прошла премьера Первой симфонии Мендельсона.
В 1936 году в СССР на экраны вышла кинокомедия «Цирк».
В 1977 году на широкие экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», а в 1983-м — «Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».
В 1989 году был открыт I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР был избран Михаил Горбачев.
В 2003 году мультфильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.
День филолога, День пропавших детей отмечаются 25 мая. Также в этот день празднуют День нерпенка и День полотенца.
Кто родился 25 мая
Кутюрье Соня Рикель (1930−2016).
Космонавт Григорий Гречко (1931−2017).
Актер Иэн Маккеллен (1939).
Актер Олег Даль (1941−1981).
Актер Александр Калягин (1942).
Вокалист Scorpions Клаус Майне (1948).
Музыкант Леонид Борткевич (1949−2021).
Актер Майк Майерс (1963).
Певица Кристина Орбакайте (1971).
Актер Киллиан Мерфи (1976).
25 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Епифания — епископа Кипрского, священномученика Ермогена — патриарха Московского и всея России, святителя Германа — патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского 1 архимандрита.
Именины
25 мая именины у Филиппа, Семена, Федора, Петра, Дениса, Ивана, Германа и Евдокии.