Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня день: 25 мая

Этот день является 146-м в григорианском календаре. До конца года остается 220 дней.

Знаете ли вы, что 25 мая родился советский актер Олег Даль? О том, чем еще ознаменовано 25 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 25 мая

В 1829 году в Лондоне прошла премьера Первой симфонии Мендельсона.

В 1936 году в СССР на экраны вышла кинокомедия «Цирк».

В 1977 году на широкие экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», а в 1983-м — «Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

В 1989 году был открыт I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР был избран Михаил Горбачев.

В 2003 году мультфильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.

День филолога, День пропавших детей отмечаются 25 мая. Также в этот день празднуют День нерпенка и День полотенца.

Кто родился 25 мая

Кутюрье Соня Рикель (1930−2016).

Космонавт Григорий Гречко (1931−2017).

Актер Иэн Маккеллен (1939).

Актер Олег Даль (1941−1981).

Актер Александр Калягин (1942).

Вокалист Scorpions Клаус Майне (1948).

Музыкант Леонид Борткевич (1949−2021).

Актер Майк Майерс (1963).

Певица Кристина Орбакайте (1971).

Актер Киллиан Мерфи (1976).

25 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Епифания — епископа Кипрского, священномученика Ермогена — патриарха Московского и всея России, святителя Германа — патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского 1 архимандрита.

Именины

25 мая именины у Филиппа, Семена, Федора, Петра, Дениса, Ивана, Германа и Евдокии.