Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая, который называют Рябиновка

Православная церковь 25 мая вспоминает святого Епифания. В народе празднуют Епифанов день. Однако у праздника существует еще одно названия — Рябиновка. Оно появилось из-за того, что в указанный период зацветала рябина.
Что нельзя делать 25 мая
Не следует брать в руки острые предметы, так как можно пораниться. Запрещено врать, распускать сплетни, слухи. Кроме того, нельзя жаловаться на жизнь. Это может спровоцировать ухудшение ситуации. Не рекомендуется употреблять алкоголь. Не стоит вспоминать события из прошлого, а также грустить.
Что можно делать 25 мая
По традиции, 25 мая было принято ломать рябину и ставить ее дома в воду. Так, чем дольше она простоит, чем больше будет удачи у хозяев. Также рябину считали деревом, которое может уберечь дом от пожара.
Согласно приметам, ясное утром говорит про жаркое лето. Большое число майских жуков предупреждает, что лето выдастся засушливым. Про долгую осень говорит рябина, которая поздно зацвела.