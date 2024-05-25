Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая, который называют Рябиновка

Не следует брать в руки острые предметы, так как можно пораниться. Запрещено врать, распускать сплетни, слухи. Кроме того, нельзя жаловаться на жизнь. Это может спровоцировать ухудшение ситуации. Не рекомендуется употреблять алкоголь. Не стоит вспоминать события из прошлого, а также грустить.