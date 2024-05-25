Чем смогут заняться алматинские школьники на каникулах

Оздоровительным отдыхом планируется охватить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями, а также из малообеспеченных и многодетных семей. В лагере «Өрнек» Дворца школьников за 3 сезона смогут отдохнуть 900 детей. Это воспитанники детского дома «Жанұя», дети из семей социально уязвимых слоев населения, а также победители конкурсов и соревнований.
Занятостью будут охвачены 263 тыс. школьников. В рамках этого направления будут организованы туристические поездки по области и республике, выездные спортивные сборы, 3-дневные походы, экскурсии, дебатные лагеря, языковые летние школы и др.
На базе 17 колледжей впервые будет запущен проект «Лето с будущей профессией» для учащихся 8-х классов. Более 200 школьникам предоставится возможность интересно и с пользой провести часть летних каникул.
При школах № 57 и 171 будут работать этнолагеря. На территориях школ будут установлены юрты. Программа предусматривает полное погружение в особенности национальных традиций, ценностей и культуры, обычаев, формирование навыков рукоделия, лоскутного шитья, вязания.
Также этим летом откроются 16 спортивных лагерей, где будут организованы интеллектуальные и творческие игры, спортивно-творческие конкурсы, викторины и другие.
Кроме того, с 3 июня в Центрах инновационного творчества школьников Алатауского и Наурызбайского районов будут реализованы такие уникальные проекты «Дети и кино», «Дети и театр», «Stem-лагерь».
В целом в этом году в 150 школах будут работать пришкольные лагеря с предоставлением горячего питания. Охват составит более 40 тыс. детей. В пришкольных профильных лагерях без питания будут охвачены 96 тыс. детей.
По вопросу устройства ребенка в пришкольный лагерь необходимо обратиться к социальному педагогу своей школы с заявлением о приеме.
Кроме того, все лето бесплатно будут работать кружки и секции в государственных организациях дополнительного образования: Дворец школьников, Дома школьников и Центры инновационного творчества. Кружки будут доступны по следующим направлениям: ораторское искусство, актерское мастерство, журналистика, домбра, вокал, фортепиано, хореография, гончарное искусство, тогызкумалак, бокс, дзюдо, современное садоводство, робототехника Lego, 3D-моделирование, AR/VR, авиамоделирование, программирование. Бесплатные кружки предназначены для всех категорий детей.