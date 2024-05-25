Чем смогут заняться алматинские школьники на каникулах

В Алматы 266 тыс. детей отдохнут во время летних каникул в этом году. Пришкольные лагеря начнут работать 27 мая. В этом году для детей организован отдых по двум направлениям: оздоровление и занятость, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.