Когда астрономы ожидают невидимый парад планет

Утром в понедельник все семь планет будут располагаться по одну сторону от Солнца в секторе около 90 градусов от северо-восточного до юго-восточного горизонта в следующем порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Также к ним присоединится убывающая Луна, находящаяся недалеко от Марса. Из всех этих планет только Сатурн будет виден на рассвете в начале июня низко над горизонтом перед восходом Солнца. Остальные планеты будут скрыты в ярких утренних лучах Солнца. Поэтому это будет невидимый парад планет.