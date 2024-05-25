В Новосибирске опубликован антирейтинг детских больниц

Детскую городскую больницу № 6 на ул. Промышленная, 2а оценили в 3 балла из 5 возможных. Жители Новосибирска жалуются на медицинский персонал, который некачественно выполняют свою работу. Пользователь с именем Анастасия отмечает, что в медицинском учреждении работают некомпетентные врачи и заведующая.
Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника на Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 получила 3,2 балла. Валерия К. пишет, что в медицинском учреждении ее ребенка направили на удаление здорового зуба. Она отмечает, что стоматолог не смогла отличить гнойник от нароста.
Детскую больницу № 4 им. В. С. Гераськова на Пархоменко новосибирцы оценили в 3,3 балла. Пользователи жалуются на то, что в данном медучреждении могут только усугубить состояние.
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи получила 3,5 баллов. Жители Новосибирска называют учреждение «ужасным местом», в котором работает некомпетентный персонал. Пользовательница под именем Анастасия Б. пишет, что в больнице работает медсестра. которая часто кричит на детей.
«Если ваш ребенок стесняется, а еще и чувствует себя плохо, так он и будет все дни там сидеть голодать и не кушать», — рассказывает сибирячка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что из аптек Новосибирска исчезло популярное слабительное средство.