Не ешьте это в самолете: какая еда на высоте покажется отвратительной

«Лучшая рекомендация — ешьте на земле!» — говорит психолог из Оксфорда Чарльз Спенс, который изучает, как определенная еда влияет на наше состояние в полете. Но он признает, что перекус в самолете очень помогает убить время и справиться со скукой.
Есть несколько причин, почему мы ощущаем вкус по-другому на высоте. В первую очередь это происходит из-за сухого воздуха в салоне самолета — он похож на тот, каким мы дышали бы в пустыне, объяснил эксперт, а еще из-за пониженного давления на высоте и громкого шума двигателей.
Согласно исследованию немецких ученых, чувствительность вкусовых рецепторов в летящем самолете у человека снижается на 30 процентов. Но касается это чаще лишь сладкой и соленой пищи, а также восприятия цитрусовых. Именно эти продукты кажутся в самолете не такими, как на Земле. А вот горькие и землистые вкусы остаются неизменными.
«Все, что имеет вкус умами (вкус высокобелковой пищи, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока — прим.), например, сыр пармезан, грибы, помидоры, вустерширский соус, анчоусы и так далее, покажутся вкусными на высоте. А пить лучше яркие вина с фруктовым ароматом и те, что делали в горах, а не на уровне моря, чилийские, например».
А вот сладкого, соленого и газированного в самолете лучше избегать.
«Сладкое и соленое покажется пресным, в самолете эти вкусы выражены на 20−30 процентов меньше, так что захочется еще подсластить и подсолить, а это вредно. Что касается газировки, она лишь вызовет неприятное вздутие».