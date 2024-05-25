Не ешьте это в самолете: какая еда на высоте покажется отвратительной

Согласно исследованию немецких ученых, чувствительность вкусовых рецепторов в летящем самолете у человека снижается на 30 процентов. Но касается это чаще лишь сладкой и соленой пищи, а также восприятия цитрусовых. Именно эти продукты кажутся в самолете не такими, как на Земле. А вот горькие и землистые вкусы остаются неизменными.