Врач назвал самые опасные продукты для детей

Шоколад, конфеты, пирожные, печенье и другие сладости содержат большое количество добавленного сахара, что может привести к кариесу, избыточному весу и проблемам с обменом веществ. Газированные напитки также содержат много сахара и кислот, что негативно сказывается на зубах и общем здоровье.